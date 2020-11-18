Вниманию томичей: противоэпидемические ограничения продлены на год

Роспотребнадзор продлил противоэпидемические ограничения до 1 января 2022 года. Фото: из открытых источников

Томичам будет небезынтересно узнать, что главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие своего постановления от 22 мая «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика коронавирусной инфекции» до 1 января 2022 года. Соответствующие изменения были внесены в документ в понедельник, 16 ноября, и опубликованы на официальном портале правовой информации, сообщают «Известия».

«Таким образом, практические еще на год продлевается действие двухнедельной самоизоляции для контактировавших с больными коронавирусной инфекцией и других санитарных правил для борьбы с распространением инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции 1,5–2 м и ношение масок», - сказано в тексте.

Уточним, что ранее Попова внесла ряд изменений в вышеуказанный документ. Так, теперь разрешено выписывать выздоровевших после COVID-19 после одного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Также Роспотребнадзор ограничил 48 часами срок проведения тестов на наличие коронавирусной инфекции и установила минимальный суточный охват ПЦР-тестами на коронавирус на уровне 200 исследований на 100 тыс. жителей.