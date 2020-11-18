Суд в Томске разберется с мамашей, которая задолжала по алиментам на содержание детей почти 1 млн рублей

Мама-кукушка забыла о существовании своих отобранных детей Фото: из открытых источников

Прокуратура Кировского района г. Томска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимой 41-летней жительницы областного центра, обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), сообщает сайт прокуратуры Томской области.

По версии дознания, обвиняемая вопреки решениям суда с июля по сентябрь 2020 года не выплачивала денежные средства на содержание трех своих несовершеннолетних детей в возрасте от 11 до 14 лет, в отношении которых она была лишена родительских прав.

Зная о возбуждении исполнительных производств, мер к официальному трудоустройству она не принимала, какую-либо материальную помощь детям не оказывала. При этом обвиняемая имела временные заработки, позволявшие ей исполнять судебные решения.

Общая сумма задолженности обвиняемой по алиментам за указанный период составила 115 тыс. рублей, а общий размер ее алиментного долга превысил 900 тыс. рублей.