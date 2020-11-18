В начале октября медикам-добровольцам была поставлена первая прививка двухфазной вакцины. Фото: из открытых источников

Тесты на COVID-19 оказались положительными у пяти томских врачей, прошедших вакцинацию от этого заболевания. Об этом сообщил сегодня региональный оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

– Все медработники чувствуют себя хорошо. У троих из них отсутствуют клинические проявления заболевания или оно протекает в легкой форме, у двоих среднетяжелое течение. Все они находятся под медицинским наблюдением, – говорится в сообщении.

Информацию о заражении коронавирусом врачей, привитых от этой инфекции, прокомментировала начальник отдела медпрофилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина. Первые 42 дозы вакцины «Гам-КОВИД-вак» отечественного производства были получены регионом в сентябре, напомнила она:

– В начале октября медикам, согласившимся на добровольную вакцинацию, была поставлена первая прививка двухфазной вакцины. Среди них были сотрудники станции скорой медицинской помощи Томска, респираторных госпиталей медсанчасти № 2, горбольницы № 3, больницы скорой медпомощи и Томской райбольницы. В период после первого этапа вакцинации ПЦР-тестирование на коронавирус дало положительный результат у четверых медиков, после второго этапа – еще у одного человека. Все они после вакцинации продолжали исполнять свои должностные обязанности, оказывая медпомощь, в том числе, пациентам с коронавирусной инфекцией.

Волошина пояснила, что врачу-инфекционисту горбольницы № 3, сообщившей о заболевании COVID-19 в соцсетях, вторая инъекция двухкомпонентной вакцины была сделана 5 ноября. ПЦР-тестирование дало положительный результат 14 ноября, при этом у пациентки практически отсутствуют клинические проявления заболевания. С момента прививки до начала заболевания прошло менее 10 дней.

– В данном случае, вероятнее всего, причиной инфицирования стало то, что у медработников к моменту контакта с вирусом не полностью сформировался иммунитет к нему. Так как вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, – добавила начальник отдела. – При этом медработники имеют более высокий риск инфекционных заболеваний, так как контактируют с большим количеством пациентов.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, вакцина считается эффективной, если защищает от заболевания 75% вакцинированных.