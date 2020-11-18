Дело томского мэра: полиция и адвокаты опровергли слухи о задержании жены Ивана Кляйна

Полиция и защита опровергли слухи о задержании Галины Кляйн. Фото: Из открытых источников

Полиция вызвала сегодня Галину Кляйн, супругу мэра Томска, гендиректора компании «Томское пиво», для дачи пояснений о том, почему она препятствовала работе оперативников при обыске дома, сообщил редакции собственный источник.

По его совам, информация, которая появилась в нескольких telegram-каналах о задержании Галины Кляйн, не соответствует действительности. Она не задержана.

Адвокаты мэра также подтвердили: информация о задержании Галины Кляйн не соответствует действительности.

«У нее отобрано объяснение сотрудниками полиции по административному делу, она не ограничена в передвижении», - сообщили представители стороны защиты в telegram-канале «Дело Кляйна».

Иван Кляйн, арестованный на днях, обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Он был задержан утром 13 ноября в своем рабочем кабинете. Уголовное дело возбуждено следственным комитетом на основании материалов регионального УФСБ. Суд 14 ноября избрал в отношении Ивана Кляйна меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 января 2021 года. Глава города вину не признал. Защита подала апелляцию в Томский облсуд на решение районного суда об аресте.