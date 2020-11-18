Депутаты: схема избирательных округов в Томске нуждается в корректировке

Количество избирателей изменилось за счет заселения микрорайонов Южные Ворота и Северный Парк. Фото: из открытых источников

Депутаты Законодательной Думы Томской области рассмотрели вопрос о внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в региональный парламент. С таким предложением выступила областная избирательная комиссия.

– Действующая схема одномандатных избирательных округов была утверждена в 2016 году сроком на 10 лет. Вместе с тем за последние три года на территории Томского района значительно увеличилась численность избирателей за счет активного заселения микрорайонов Южные Ворота и Северный Парк, – говорится в пресс-релизе облдумы. – В результате численность избирателей двух округов – Лесного и Томского – значительно вышла за пределы средней нормы представительства (36 544 избирателя).

Таким образом, необходимо внести корректировку в границы 10 избирательных округов. Изменения коснулись города Томска, ЗАТО Северск и Томского района. Самая существенная правка произойдет в Кировском одномандатном округе, куда присоединятся избиратели из Южных Ворот.

– На двух округах была превышена численность избирателей более чем на 20%, это Лесной и Томский. Перераспределяя эту избыточную численность, в итоге мы вносим изменения еще в восемь одномандатных округов, – пояснил председатель думского комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрий Лаптев. По его словам, необходимости утверждать новую схему нет, достаточно скорректировать действующую.