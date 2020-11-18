В селе Томской области под колесами иномарки, которой управлял молодой мужчина, погиб местный житель

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

17 ноября около 21 часов 40 минут в селе Кожевниково на улице Мичурина, 86, автомобилем Toyota Alphard, под управлением 21-летнего водителя, совершен наезд на пешехода, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

От полученных травм 31-летний мужчина-пешеход погиб на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения.