В Томской области судят бывшего почтальона, которая проиграла пенсии своих подопечных на ставках

Азартные люди встречаются и среди почтальонов... Фото: из открытых источников

Прокуратура ЗАТО г. Северск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ (растрата), сообщает областной сайт ведомства.

По версии дознания, в августе 2020 года обвиняемая, являясь сотрудником почтового отделения связи, в чьи обязанности входит доставка пенсии пожилым гражданам, получив соответствующие денежные средства, зашла в букмекерскую контору, где сначала проиграла свои деньги, а затем – 114 тыс. рублей, предназначавшиеся пенсионерам.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Северского судебного района Томской области.

УФПС Томской области сообщает, что факт правонарушения был выявлен в результате внутренней проверки. Все материалы были переданы в правоохранительные органы. Сотрудница признала свою вину, полностью возместила сумму ущерба и была уволена.