251 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки

Еще 251 житель Томской области "победил" коронавирус за минувшие сутки. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 251 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 10 551, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди COVID-19 за последние сутки у 14-ти пневмония, у 128-ми – ОРВИ, у 69-ти человек инфекция протекает бессимптомно, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 29,7 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 60 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря включительно.

Ранее сообщалось, что в Томской области за последние сутки зафиксировано 211 новых заболеваний ковидом. За весь период в Томской области установлены 16 050 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 10 551, умерших 143.