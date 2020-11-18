Коронавирус в Томске: + 211 новых случаев заражения

В Томской области зафиксировано 211 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: из открытых источников

Сегодня, 18 ноября, в Томской области выявлено еще 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 16 050 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 456 пациентов скончались, 25 179 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 991 998 человек, 34 387скончались, 1 501 083 выздоровели.