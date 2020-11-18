В Томске появится ледовый городок "Снежной королевы" к Новому году

В сквере студенческих отрядов в Томске откроют ледовый городок «Снежной королевы» из сказки Ханса Андерсена Фото: из открытых источников

В Кировском районе Томска в сквере студенческих отрядов к новому году откроют зимний городок на тему «Снежной королевы» Андерсена. Также в Кировском районе заработают несколько катков, - сообщает в среду пресс-служба мэрии.

Уточняется, что в составе ледового городка планируется построить семь сказочных фигур, две горки высотой более 1 метра, лабиринт и ледовые композиции для фотографирования. Также будут установлены светодиодные шары и сакуры для дополнительной иллюминации на территории городка. Все ледовые элементы городка будут оборудованы светодиодной подсветкой.

Также на территории Кировского района запланирована работа катков по адресам: ул. Красноармейская, 122, пер. пер. Буяновский, 3а (озеро Мавлюкеевское), ул. 19-ой Гвардейской дивизии,20/1, ул. Энергетиков, 6, ул. Нахимова, 30 (территория лицея №1), ул. Ф. Лыткина, 8 (усл.), ул. Елизровых, 25/1, а также в селе Тимирязевское по ул.Комсомольская, 1В.