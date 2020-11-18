Дело томского мэра: Иван Кляйн временно отстранен от должности по решению суда

Расследование уголовного дела мэра Томска продолжается Фото: из открытых источников

В Томской области по ходатайству следственных органов Мэр Города Томска временно отстранен от должности на период предварительного расследования уголовного дела, до рассмотрения по существу, – сообщает в среду пресс-служба следственного управления региона.

Сегодня Кировский районный суд Томска по ходатайству следственных органов временно отстранил обвиняемого от должности на период предварительного расследования по уголовному делу, до рассмотрения дела по существу.

Напомним, что мэр Томска Иван Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий по УК РФ ч.2 ст.286. Следственными органами по Томской области продолжается расследование.