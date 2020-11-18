Томск набрал более 1000 голосов в конкурсе «Столица Тотального диктанта – 2021»

Томск имеет все шансы стать столицей «Тотального диктанта – 2021». Фото: из открытых источников

На сегодняшний день за Томск отдано 1200 голосов в открытом интернет-голосовании конкурса «Столица Тотального диктанта – 2021», которое началось 10 ноября, сообщает городская администрация.

Помимо Томска за звание борются еще несколько городов: Волгоград, Ижевск, Калининград, Майкоп, Рязань, Салехард, Саранск, Якутск, Ярославль, а также Берлин (Германия), Нур-Султан (Казахстан) и Стамбул (Турция).

Пять из них, вошедших в шорт-лист голосования, будут объявлены 24 ноября в 16:00 по томскому времени. У команд этих городов будет два с половиной месяца, чтобы подготовиться к презентации в финале конкурса, который пройдет 6 февраля 2021 года.

Голосовать можно раз в сутки до 14:00 24 ноября по местному времени. Сейчас Томск находится на четвертой строчке рейтинга.

Напомним, что ежегодная акция «Тотальный диктант» пройдет в этом году 10 апреля 2021 года. Текст для нее написал Дмитрий Глуховский. В столице, которую определит жюри, автор лично прочитает его на главной площадке проекта.