«Вместе – ради детей!»: томские социальные практики стали лучшими на всероссийском форуме

Томские социальные практики помогают детям, нуждающимся в особом внимании, и улучшают качество их жизни. Фото: из открытых источников

Социальные практики по оказанию помощи детям «Сенсорный сад безграничных возможностей» и «Наставники» стали лидерами двух номинаций на XI всероссийском форуме «Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства», сообщает администрация региона.

– Томская область подтвердила свою репутацию передового инновационного региона в социальной сфере. Практики, которые мы представили на форуме, доказали свою эффективность, они помогают детям, нуждающимся в особом внимании, и улучшают качество их жизни, — отметила начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева.

Проект «Сенсорный сад безграничных возможностей» стал лучшим в номинации «Новые возможности» среди социальных практик развивающего ухода за детьми с инвалидностью. Он объединяет садоводство и реабилитацию: организовываются совместные занятия детей, родителей и специалистов по развитию сенсорных систем. Система действует с 2019 года в томском центре помощи семье и детям «Огонек».

Еще один томский проект «Наставники» стал победителем в номинации «Я смогу». Он направлен на социальную адаптацию и подготовку детей-сирот к самостоятельной взрослой жизни. В 2018 году проект вошел в шорт-лист первого всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» Агентства социальных инициатив.

Форум «Вместе — ради детей!» ежегодно организуется Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2020 году он прошел в онлайн-формате с участием 70 регионов России. Всего на форуме было представлено около 400 эффективных социальных практик.