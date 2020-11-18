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В Томской области стартовал III Региональный чемпионат «Навыки мудрых»

Соревнования продлятся с 18 по 21 ноября
Ксения ГОРЮНОВА
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Свое мастерство продемонстрируют томичи старше 50-ти лет.

Свое мастерство продемонстрируют томичи старше 50-ти лет.

Фото: из открытых источников

Чемпионат «Навыки мудрых» пройдет на девяти площадках в техникумах и колледжах Томска и Асина, которые отвечают международным стандартам WorldSkills, сообщает областная администрация.

Отмечается, что соревноваться будут 50 конкурсантов старше 50-ти лет по разным компетенциям: ветеринария, производство мебели, дошкольное образование и др. Всего их девять.

Чемпионат продлится до 21 ноября, трансляция будет организована с 19 числа до конца конкурса на сайте.

III Региональный чемпионат «Навыки мудрых» проходит в рамках VI Чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.