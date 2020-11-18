Томскстат: за год промышленное производство в регионе сократилось на 9%

Добыча полезных ископаемых снижалась с начала года, но в октябре показала небольшой рост. Фото: из открытых источников

Промышленное производство в Томской области в январе-октябре 2020 года сократилось на 9,0% по сравнению с январем-октябрем 2019-го, сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.

При этом позитивную динамику показали обрабатывающие отрасли, где рост к прошлому году составил 8,1%, а также водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – плюс 3,3%. В то же время показатели в добыче полезных ископаемых снизились за год на 19,0%; в обеспечении электроэнергией, газом и паром – на 6,9%. Так, в январе-октябре добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) сократилась на 23,3%, природного и попутного газа – на 0,3%.

Как положительный фактор отметим, что в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем промышленное производство в регионе выросло на 6,3%. По данным Томскстата, рост зафиксирован во всех сферах деятельности. Добыча полезных ископаемых выросла на 2,3%; обрабатывающие производства – на 4,3%; обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – на 89,5%; водоснабжение водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 32,1%.

Как сообщил 17 ноября Росстат, темпы падения промышленного производства по РФ в целом в октябре 2020-го в годовом выражении ускорились до 5,9% (с 3,6% в сентябре).