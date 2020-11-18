«Романсиада – 2020»: исполнители из Северска Томской области получили дипломы

Артисты Северского музыкального театра исполнили полюбившиеся слушателям романсы. на заключительном концерте. Фото со страницы Северского музыкального театра в соцсети ВКонтакте.

- Артисты Северского музыкального театра завоевали награды на Сибирском туре международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада - 2020», который прошёл 14 - 15 ноября на двух филармонических сценах Томска, - сообщили представители театра на официальной странице учреждения ВКонтакте. - Дипломы II степени в номинации «Романсиада без границ» получили артисты театра Рамиль Сафиуллин, Роман Анастасия, Полина Марьянова. Диплом III степени в номинации «Романсиада без границ» вручен вокалистке Оксане Волковой.

Уточняется, что сибирская «Романсиада» собирает исполнителей русского романса, которые живут и учатся от Енисея до Урала. Неизменным членом жюри конкурса является ведущая солистка-вокалистка Северского музыкального театра, народная артистка РФ Людмила Травкина. В рамках конкурса – 2020 звучали вокальные шедевры русских композиторов. В первом туре конкурсанты по традиции исполняли классические романсы, во втором – салонные, цыганские, актерские, или современные. Венчал праздник гала -концерт.