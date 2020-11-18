В новом коронавирусе в Томской области и в других регионах Сибири отмечаются изменения

В Сибири, в единичных случаях в ряде регионов Европейской части России, выявлена мутация, которая получила распространение в Японии. Фото: Из открытых источников

Центральные СМИ распространили информацию Роспотребнадзора о том, что в новом коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе, отмечаются изменения. Глава ведомства Анна Попова на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19», в частности, отметила: «Мы видим определенные изменения в Сибирском регионе, что позволяет предположить: здесь формируется свой вариант коронавируса с определенными мутациями».

Она уточнила, что выявленные в России мутации коронавируса не делают его опаснее и не влияют на эпидемическую обстановку.

- Учитывая, что новосибирским "Вектором" обнаружен новый вариант, новый изолят вируса в Сибири, сразу хочу сказать: никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость, не усиливает и не ослабляет возбудитель. Мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить, - сказала А. Попова. - Благодаря хорошему оснащению, Роспотребнадзор и его подведомственные учреждения имеют возможность отслеживать все изменения вируса.

Руководитель Роспотребнадзора также рассказала, что в начале весны в РФ массово были завезены варианты штаммов вирусов из Западной Европы. Но штаммов, которые были привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует.

В пресс-службе Роспотребнадзора столичным журналистам пояснили: речь не идет о каком-то исключительном случае, характерном только для Сибири, и предположили, что речь идет о мутации, уже распространенной за рубежом. «Выявляем при плотном мониторинге мутации, которые распространены в других странах. Например, в Сибири, в единичных случаях в ряде регионов Европейской части России, выявлена мутация, которая получила распространение в Японии, - отметили в ведомстве. - Исследования продолжаются».