Исследование Райффайзенбанка: чего опасается малый бизнес в 2021 году

Цифровизация и способность автоматизировать бизнес-процессы стала ключевым фактором для непрерывной работы. Фото: Из открытых источников

Предприниматели назвали снижение доходов населения и потребительского спроса главным риском 2021 года. Также каждый третий владелец малого бизнеса опасается жестких ограничений, связанных с распространением коронавируса, показало исследование Райффайзенбанка «Антихрупкость 2021: как строить бизнес, когда все рушится». При этом цифровизация и способность автоматизировать бизнес-процессы стала ключевым фактором для непрерывной работы.

Ключевые риски: чего ждут предприниматели в 2021 году

С весны 2020 года малый бизнес работает в условиях высокой неопределенности – за это время экономическая среда существенно изменилась. Однако 40% предпринимателей рассчитывают восстановить обороты до докризисного уровня уже в 2021 году.

Тем не менее, все признают существенные риски, и главный – это снижение доходов населения и, как следствие, падение потребительского спроса. На втором месте – страх перед возможными ограничениями на работу предприятий, как это было весной 2020 года. При этом снижение курса рубля или появление новых налогов волнует бизнес существенно меньше.

Обычно кризис затрагивает большинство секторов одновременно. Текущая ситуация пандемии и изоляции четко разделила тех, кто достиг успеха в цифровизации и автоматизации, и тех, кто меньше был готов к ситуации, считает Виталий Полехин, президент международной организации инвесторов INVESTORO, ведущий преподаватель инвестиционного режима Стартап Академии СКОЛКОВО.

– Кто-то случайно оказался подготовлен, так как вкладывал в цифровизацию и автоматизацию для повышения эффективности и снижения затрат в долгосрочной перспективе. Кто-то быстро адаптировался, не стал надеяться на то, что все скоро закончится, и смог быстрее восстановиться и сейчас пожинает плоды своих решений в момент новой волны пандемии и связанных с ней ограничений, – пояснил эксперт.

Экономия и поддержка: как бизнес сокращал издержки

Весной 2020 года автоматизация процессов стала также способом сократить издержки. Как показало исследование, активнее всего с помощью цифровых каналов экономили компании из таких сегментов как медицина, образование, туризм и ИТ. Меньше все это помогло кафе и ресторанам, а также туристическим и спортивным организациям.

По данным исследования Райффайзенбанка, каждый пятый предприниматель воспользовался мерами господдержки. Еще 25% планировали, но по разным причинам не смогли этого сделать, и большинство из них работали в отраслях, которым поддержка не полагалась. Активнее всего программы помощи использовали рестораны, кафе и другие предприятия общепита, а также спорт, туризм и медицина.

– На наш взгляд, больше всего бизнес нуждается в кредитной поддержке. Это и отсрочки по платежам, и льготное финансирование для восстановления деятельности, и кредиты на дальнейшее развитие. Мы участвуем в госпрограммах – федеральных и региональных. И мы обсуждали сложившуюся ситуацию с клиентами, изучали их планы по восстановлению работы. Для многих крайне важно было сохранить команду, внедрить цифровые решения в повседневный бизнес, – подчеркнул Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Самыми популярными продуктами из государственного пакета поддержки для бизнеса стали отсрочка по налогам, кредитные каникулы и займы на восстановление деятельности после карантина.

При этом многие предприниматели вернулись к привычному графику платежей после отсрочки, показало исследование. Так ответили 60% опрошенных владельцев бизнеса. Еще 30% пока пользуются каникулами. Проблемы с платежами есть примерно у 6%, столько же компаний смогли вернуться в график досрочно. При этом предприниматели говорят, что при появлении трудностей стараются договориться с банком.

Эксперты Райффайзенбанка: больше всего малый и средний бизнес нуждается в кредитной поддержке. Фото: Из открытых источников

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