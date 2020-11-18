Дело томского мэра: адвокаты подали в суд апелляционные жалобы

Возле Кировского райсуда в Томске в субботу, 14 ноября, собралась толпа горожан, пожелавших поддержать задержанного мэра. Фото: Из открытых источников

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна подали в суд апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения градоначальнику в виде заключения под стражу, сообщается в официальном telegram-канале "Дело Кляйна".

- Сегодня (во вторник) защитниками Ивана Кляйна Ларисой Шейфер и Мариной Вихлянцевой в Томский областной суд направлены апелляционные жалобы на решение судьи Карпова, – говорится в тексте. - С учетом личности, известности, авторитета среди горожан, биографии, стажа общественно-полезной деятельности для Томска и его жителей, двукратного избрания на должность мэра города Томска он не должен содержаться в СИЗО. Есть очевидная возможность применить любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Более того, защита считает обвинение несостоятельным, оно «натянуто».

Защитники Ивана Кляйна обращают внимание на то, что выводы суда о том, что причастность Ивана Кляйна подтверждена протоколами допросов трех лиц – Аминова Р.Х., Подгорной А.А., Вяткина Д.А., для выбора меры пресечения не имеют никакого значения, потому что суд вообще не рассматривал вопросы виновности Ивана Кляйна. Этот вывод сделан только с учетом первоначальной стадии расследования.

- Каждый гражданин может задать себе вопрос – что следует считать достаточным, чтобы ограничить свободу человека? Иван Кляйн – активный и жизнелюбивый человек, однако его состояние здоровья с учетом возраста, наличия букета заболеваний и всех стрессовых и несправедливых обстоятельств последних дней внушает нам тревогу. Нельзя позволить ситуации развиваться по варианту дела и списка Магнитского, - сказано в телеграм-канале.

Защита Ивана Кляйна продолжает собирать личные поручительства горожан за него. Приносить их можно по адресу Адвокатское бюро «PRIM group», город Томск, ул. Белинского, 29, первый этаж, вход со стороны улицы Белинского. Телефон для справок и сообщений +7 913-815-6172.

Напомним, 13 ноября мэру Томска Кляйну предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Он вину не признал. 14 ноября томичи поставили свои подписи под петицией – обращением к судебным органам с просьбой об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Однако суд вынес постановление об аресте Ивана Кляйна. Адвокаты мэра заявили тогда, что будут добиваться смягчения меры пресечения.