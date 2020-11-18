Погода в Томске и области 18 ноября 2020: снег и мороз

Сегодня в Томске облачно, столбик термометра опустится до отметки -11. Фото: Из открытых источников

По сведениям гидрометцентра, сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днем -9, -11. На дорогах местами гололедица.

В Томской области также будет преобладать облачная погода с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, местами изморозь. Ветер западный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура днем от -4 до -9, местами до -14°С. На дорогах местами гололедица.