Бойцы из Томской области завоевали медали на чемпионате Красноярского края по тайскому боксу

Тайский бокс очень популярен в Томской области Фото: из открытых источников

14-15 ноября состоялись чемпионат и первенство Красноярского края по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из разных регионов страны. Томскую область представили 25 спортсменов, информирует сайт регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Успешно выступили на турнире воспитанники СК «Гладиатор» Виктория Иоч (1 место), Даниил Усов (1 место), Иван Зимин (2 место), Дмитрий Шибинский (3 место) и Ульяна Можейко (2 место). Тренируют ребят Евгений Иоч и Артем Винокуров.

Еще 9 медалей в копилку Томской области завоевали воспитанники СК «Пересвет»: Роман Макеев (1 место), Максим Берестнев (1 место), Соня Перепелкина (1 место), Владислав Петрашов (3 место), Булгаков Никита (2 место), Тотымачев Роман (2 место), Владимир Овчинников (3 место), Сергей Команак (3 место), Абдусалом Носиров (3 место). Спортсмены тренируются под руководством тренеров Дмитрия Голдинова и Романа Гриценко.

Андрей Растрыгин из СК «Клинч» занял 3 место (тренер Сергей Гаврилов).