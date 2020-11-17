Ребята из Томского физико-технического лицея обошли конкурентов на онлайн-марафоне робототехники

В Томске быстро развивается своя школа робототехники Фото: из открытых источников

Подведены итоги международного онлайн-марафона робототехники РобоФинист – 2020, в котором приняли участие 262 команды из России, Белоруссии и Эстонии.

Международным жюри признана безоговорочная победа семиклассников Томского физико-технического лицея (ТФТЛ). В общекомандном зачете первое место заняли Арсений Крутиков, Илья Уколов, Александр Карбаинов, второе – Тимур Смакотин и Тимур Бешкеев, третье – Дмитрий Иванов и Андрей Дергачев, четвертое – Никита Шайкин и Степан Ретунский. Педагоги команд – Артем Климов и Дмитрий Ример, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Ребята достойно прошли сложные квалификационные отборочные задания и на соревнованиях стали лидерами в своих номинациях. В общекомандном зачете они заняли первые четыре места, на пятом – команда Президентского физико-математического лицея № 239 из Санкт-Петербурга, – отметил директор лицея Владимир Ефремов.

– Модель технологического образования, которая внедрена в томском лицее, и тесное сотрудничество с ТУСУРом еще раз продемонстрировали качество и высокий уровень подготовки школьников. Отлично подобранный кадровый состав лицея, умение педагогов зажечь и поддержать научный и творческий интерес детей, правильная мотивация лицеистов и их родителей дает уверенность в потенциале томских школ, – прокомментировала заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Ежегодный международный фестиваль робототехники РобоФинист в этом году прошел в седьмой раз. Помимо участия в масштабных соревнованиях, ребята получают уникальную возможность оценить и повысить свой профессиональный уровень, принять участие в обучающих мастер-классах.