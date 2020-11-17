В Томске привлечен к уголовной ответственности фальшивый «опер», который похитил телефон у юноши

Грабитель дважды был судим, но ума так и не набрался Фото: из открытых источников

Прокуратура Советского района г. Томска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя областного центра, ранее дважды привлекавшегося к уголовной ответственности. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж), сообщает областной сайт ведомства.

По версии дознания, в июне 2020 года в вечернее время обвиняемый подошел к несовершеннолетнему, гулявшему на улице с двумя знакомыми девушками, и, представившись оперуполномоченным службы наркоконтроля, стал спрашивать, не ищут ли они тайники с наркотическими средствами. В ответ на возражения подростка обвиняемый потребовал от него для подтверждения разблокировать мобильный телефон, а затем выхватил разблокированный телефон из рук потерпевшего и покинул место происшествия. Сумма нанесенного ущерба составила 15 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд г. Томска.