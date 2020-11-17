Конкурс профмастерства – 2020: в Томской области жюри назвало лучших педагогов колледжей и техникумов

Компетентное жюри определило лучших педагогов среднего профессионального образования Томской области Фото: из открытых источников

В Томском педагогическом колледже состоялся финал регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог – 2020», сообщает портал администрации региона.

В конкурсе, который призван выявить творческий потенциал педагогов, а затем тиражировать их лучшие практики, участвовали 49 преподавателей из 24 колледжей и техникумов региона.

В очном формате конкурсанты успешно прошли четыре этапа: они презентовали собственные интернет-ресурсы, защищали свои образовательные проекты, давали мастер-классы и проводили открытые учебные занятия.

Победителями в номинациях стали лауреаты, набравшие максимальное количество баллов на всех этапах. В номинации «Преподаватель общеобразовательных учебных дисциплин – 2020» – это Анастасия Шнайдер (Томский техникум информационных технологий), в номинации «Преподаватель учебных дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов» – Лилия Рожкова (Томский базовый медицинский колледж). В следующем году они будут представлять систему профобразования Томской области на межрегиональном конкурсе, который ежегодно проводится в Кузбассе.

Помимо основного жюри на томском конкурсе работало и студенческое. Лучшим в номинации «Преподаватель общеобразовательных учебных дисциплин» студенты признали Егора Буценко (преподаватель Томского техникума водного транспорта и судоходства), а в номинации «Преподаватель учебных дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов» – преподавателя Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса Викторию Лукьяненко.

Все победители конкурса профмастерства «Педагог – 2020» награждены дипломами и ценными призами.

Учредитель конкурса – департамент профессионального образования Томской области, организатор – Региональный центр развития профессиональных компетенций.