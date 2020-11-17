В Томске возбуждено уголовное дело по крупной земельной афере в отношении работника пивного завода

Новое уголовное дело, заведенное следователями СК в регионе, опять связано с ОАО "Томское пиво" Фото: из открытых источников

Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОАО «Томское пиво», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает сайт регионального управления ведомства.

По предварительным данным, в 2016 году подозреваемый, введя в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории города Томска, на основании которого ОАО «Томское пиво» получило право собственности на данные земельные участки по заниженной стоимости, в связи с чем предпринимателю причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме более одного миллиона рублей.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.