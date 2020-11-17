Юные жители Томской области завоевали комплект медалей на всероссийском турнире по настольному теннису

Юные спортсмены отстояли честь Томской области в настольном теннисе Фото: из открытых источников

Всероссийский турнир по настольному теннису, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, завершился в Бердске Новосибирской области.

Участниками соревнований стали спортсмены из Томской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского края, Бурятии и Санкт-Петербурга. Турнир проводился по трем возрастным категориям: среди спортсменов 2003 г.р. и младше, 2006 г.р. и младше, 2009 г.р. и младше, в личном и парном зачете.

Сразу три медали – «золото», «серебро» и «бронзу» турнира – завоевала томичка Дарья Харлова. Золотая и две серебряные медали – у северчанина Платона Гришаева.

Серебряные медали завоевали Денис Шатруков из Северска и томич Эдгард Киселев, «бронза» – у Виктора Шатрукова (Северск), Ивана и Вероники Голенцевых (Томск), сообщает пресс-служба областной администрации.

Северских спортсменов тренируют Алишер Жалилов, Эдуард Гусев, Роман Вартанов. Ребят из Томска подготовили Жан Киселев и Руслан Харлов.