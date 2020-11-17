Ростехнадзор: в этом году уже готовы к отопительному сезону почти все населенные пункты Томской области

Объекты отрасли ЖКХ региона начинают работать как положено Фото: из открытых источников

102 населенных пункта (88,7 %) во всех муниципальных образованиях Томской области получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Для сравнения, в 2019 году паспорта готовности оформили 93 населенных пункта, а в 2018-м – 7, сообщает портал администрации региона.

– Ростехнадзор ежегодно проверяет готовность котельных, теплосетей, теплоносителей и аттестацию персонала в преддверии очередного отопительного сезона. На основании этой проверки и выдаются паспорта готовности, – пояснил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель. – Результат 2020 года стал лучшим за последние годы: еще в 2017 году паспорта готовности получили лишь 45 населенных пунктов.

Как подчеркнул начальник департамента, впервые паспорта готовности получили Белоярское городское поселение, Клюквинское и Степановское сельские поселения Верхнекетского района, Кривошеинское, Новокривошеинское и Володинское сельские поселения Кривошеинского района, а также Наумовское сельское поселение Томского района.

Стопроцентный результат по итогам проверки показали Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, Тегульдетский и Шегарский районы.

Напомним, на подготовку Томской области к отопительному сезону 2020-2021 направлено почти 1,9 млрд рублей, в том числе за счет инвестпрограмм. По решению губернатора Сергея Жвачкина на капремонт и реконструкцию 88 объектов коммунальной инфраструктуры выделены рекордные 180 млн рублей.