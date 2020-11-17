149 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

149 томичей победили "корону" за минувшие сутки. Фото: Из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 149 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 10 300 человек, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 149 новых случаев заболевания.

Во вторник, 17 ноября, в Томской области зарегистрированы 205 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 149-ти человек.

- Среди новых заболевших у 76-ти человек инфекция протекает бессимптомно, у 110-ти имеются признаки ОРВИ, у 19-ти диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 30, 8 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 60 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря 2020 года включительно.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.