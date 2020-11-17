Коронавирус в Томске: + 205 новых случаев заражения

За последние сутки в Томской области выявили 203 новых случая заболевания ковидом. Фото: из открытых источников

Сегодня, 17 ноября, в Томской области выявлено 203 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 15 839 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 5 556 (24,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни; 442 пациента скончались, 22 055 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 971 013 человек, 33 931 скончались, 1 475 904 выздоровели.