Это еще цветочки: клиенты Райффайзенбанка стали больше тратить на комнатные растения

Растениеводство в 2020 году стало новым мировым трендом Фото: "КП" Архив

В октябре владельцы кредитных карт Райффайзенбанка «Кэшбэк на все» потратили на комнатные растения более 305 000 руб. Месяцем ранее подобные расходы составили сумму порядка 260 000 руб.

Растениеводство новый черный. Urban Jungle - мировой тренд. Сегодня комнатные растения достигли такой популярности, которой не было с 1970-х. Отчасти это объясняется тем, что горожане таким образом компенсируют недостаток общения с природой. Пандемия коронавируса и самоизоляция только обострили это чувство. Сегодня #urbanjungle из одного из самых упоминаемых тегов в Инстаграме (более 5,2 млн публикаций) перерос в целую философию жизни.

Средний чек одной покупки комнатных растений и необходимого для них инвентаря составил 1258 рублей. При этом минимальная трата была 20 рублей, а самая крупная – 6 280 рублей. Максимальный кэшбэк в этой категории в октябре составил 120 рублей.

«Керамические горшки, удобрения и фитолампы для подсветки растений - все заслуживает кэшбэка. Не имеет значения и география: Саяногорск, Саратов или Москва - везде и всегда по карте «Кэшбэк на все» мы возвращаем 1,5% с покупки, - рассказал Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка. - Средний кэшбэк в данной категории составил 20 рублей. Это значит, что мы начисляем его даже за самые мелкие траты».

Владельцам кредитных карт «Кэшбэк на все» Райффайзенбанк возвращает всегда 1,5% от стоимости любой покупки по карте (Visa Gold) без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий. Карта «Кэшбэк на все» бесплатна в обслуживании. Доступный лимит - 600 000 руб. Беспроцентный период - до 52 дней.

Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение покупок.

Больше о возможностях кредитной карты «Кэшбэк на все» можно узнать на raif.ru.