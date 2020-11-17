Ученые ТГУ разработали «природоподобные» материалы для имплантатов

Новые материалы для имплантатов соответствуют современным требованиям медицины. Фото: из открытых источников

Томские ученые запатентовали способ получения эластичных пористых материалов для имплантатов. По свойствам они сравнимы с тем, как ведут себя костные ткани человека при физиологических нагрузках, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Задачей ученых вуза было получить такой материал, который был бы биосовместимым, высокопрочным, коррозионностойким и долговечным. Но при этом – подобен живым костным тканям организма. Отмечается, что новый материал создается на основе прочного никелида титана, и с помощью добавок порошка Ti ученые добиваются эластичного поведения и эффекта памяти формы.

– Традиционные материалы для имплантатов, такие как титан, тантал, нержавеющая сталь, не способны проявлять формоизменение под действием нагрузки. Из них делают высокопрочные спицы, штифты, пластины. Получается, что создаются статичные условия для работы в организме человека, в котором все вокруг находится в движении. А наш материал «живет» вместе с организмом, – комментирует Сергей Аникеев, старший научный сотрудник лаборатории медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы СФТИ ТГУ.

Добавляется, что такие материалы соответствуют новейшим медицинским требованиям в хирургии, стоматологии, травматологии. Лаборатория СФТИ ТГУ занимается разработкой принципиально нового поколения имплантатов для широкого круга медицинских целей.