Международный день студентов: в томских вузах обучается 10,4 тыс. иностранных граждан

Разумеется, в вузах Томска учатся представители и других, более экзотических и далеких стран Фото: из открытых источников

Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день студентов. Как сообщает в связи с этим Томскстат, на начало 2019/2020 учебного года в томских университетах обучались 57,6 тыс. студентов. Из них 10,4 тыс. – граждане иностранных государств, что составляет 18% от общей численности обучающихся в вузах.

По данным статведомства, за пять лет (в сравнении с 2015 годом) численность иностранных студентов в Томске выросла на 8%. Основными потребителями услуг в сфере высшего образования являются представители стран ближнего зарубежья. Здесь в лидерах Республика Казахстан, причем с большим отрывом от других стран, На начало нынешнего учебного года студентов из этого государства насчитывалось 6,7 тыс. человек, или почти 64% всех иностранцев.

На втором месте Республика Узбекистан (1,8 тыс. студентов, или 17,4% иностранцев); на третьем – Киргизская Республика (около 600 человек, или 5,6%). Таким образом, представители государств – участников СНГ преобладают. Лишь на четвертом месте страна дальнего зарубежья – Китай, делегировавший на обучение в университетах Томска почти 500 человек. Между прочим, по сравнению с 2015 годом численность студентов из КНР увеличилась в 1,8 раза. Замыкает пятерку Таджикистан: в томских вузах учится около 200 посланцев этой республики (1,8%).

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все томские вузы в марте 2020 года перешли на дистанционный формат обучения. Новый учебный год они начали 1 сентября в традиционном очном формате, однако с некоторыми ограничениями. В настоящее время каждый вуз выстраивает свою траекторию обучения студентов.