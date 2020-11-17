Знаком отличия «Родительская доблесть» наградят 21 томскую многодетную семью

За 12 лет награды получили 318 томских семей, в них было воспитано 2096 детей. Фото: из открытых источников

Знаки «Родительская доблесть» за воспитание детей получит 21 семья из Томска, Северска, Стрежевого и районов области. Награждаются родители пятерых и более детей, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Нынешний непростой год показал, что забота о семьях с детьми – один из главных государственных приоритетов. Чествовать большие, крепкие и дружные семьи – многолетняя томская традиция. В этом году встретиться накануне Дня матери нам не позволяют вынужденные ограничения, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Также он добавил, что вручение наград пройдет на дому.

Всего в этих семьях воспитаны и продолжают воспитываться 120 детей, 11 из которых – приемные. Самые молодые из награждаемых – Елена и Николай Фатины: им нет и сорока, но у них восемь детей. А самый почтенный возраст у Валентины Мядзель из Томска – ей 89 лет, и 92-летнего Василия Печенкина из Нарги (Молчановский район).

Впервые вручение региональных знаков «Родительская доблесть» в Томской области состоялось в 2008 году. За все время награду получили 318 многодетных семей, в которых было воспитано 2096 детей. Знаки отличия вручаются и матери, и отцу. Также выплачивается вознаграждение в 25 тысяч рублей.