Вице-губернатор ответит на вопросы томичей о работе образовательных учреждений

Томичи могут задать свои вопросы о работе школ, техникумов в вузов. Фото: из открытых источников

Людмила Огородова, заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу, расскажет пользователям социальных сетей об организации образовательного процесса в области в период пандемии, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Вопросы о работе школ, техникумов, колледжей и вузов региона можно оставлять в комментариях под постом-анонсом мероприятия. Также вице-губернатор оповестит томичей о принятых оперативным штабом решениях по дальнейшему обучению в период сложной эпидемиологической обстановки.

Добавляется, что прямой эфир состоится в четверг, 19 ноября, в 12 часов на странице администрации региона в Instagram. Также текстовая трансляция будет доступна в сообществе «Томская область» в социальной сети «Вконтакте».