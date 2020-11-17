«Большой этнографический диктант» в этом году написали более 6 тысяч томичей

Средний возраст томичей, участвовавших в диктанте – 25 лет. Фото: из открытых источников

Уровень своей грамотности смогли проверить 6 430 жителей Томской области. Они стали участниками международной просветительской акции «Большой этнографический диктант 2020», которая в этом году проходила в онлайн-формате, сообщает администрация региона.

Задания состояли из 20-ти одинаковых для всех вопросов и 10-ти уникальных для каждого региона России. Впервые они были переведены на английский и испанский языки.

Отмечается, что диктант в этом году написали почти 1,8 млн человек из всех регионов страны и 123-х зарубежных государств. В 2019-м было 454 тысячи участников из 45 стран.

Томичи показали неплохой результат, средний балл по области – 56. В России и других странах он равен 60-ти, а в прошлом году составил 55.

Международная акция «Большой этнографический диктант» проходила с 3 по 8 ноября 2020 года. Ее организаторами выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.