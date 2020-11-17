Томское региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии мэра Ивана Кляйна до решения суда

ТРО партии "Единая Россия" временно приостановило членство арестованного мэра Томска Ивана Кляйнв. Фото: Из открытых источников

«Иван Григорьевич Кляйн дважды избирался от Партии «Единая Россия» на пост мэра и получал поддержку томичей. Поэтому мы заинтересованы в объективности следствия и публичности выводов по его итогам», – заявил секретарь Регионального отделения партии Александр Куприянец.

Он уточнил, что в соответствии с Уставом партии, на период следственных действий членство в партии Кляйна Ивана Григорьевича приостановлено.

Напомним, после задержания мэра Томска Ивана Кляйна представители регионального отделения «Единой России» сообщали, что членство главы города будет временно приостановлено.

Иван Кляйн был задержан силовиками утром в пятницу, 13 ноября, в своем рабочем кабинете. Уголовное дело возбуждено следственным комитетом на основании материалов регионального УФСБ. Оно связано с компанией «Томское пиво», где арестованный мэр является акционером, а до избрания на должность градоначальника был генеральным директором.

В субботу решением суда Иван Кляйн на 2 месяца был заключен под стражу. Мэру было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Вину Кляйн не признал, судебное решение будет обжаловать сторона защиты.