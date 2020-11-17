Два детских сада построят в Томске в 2021 году

В ближайшие годы в Томске будет построено 8 детсадов. Фото: Из открытых источников

Продолжается подготовительная работа к строительству новых корпусов муниципальных детских садов по нацпроекту «Демография». В ближайшие годы в Томске будет построено 8 зданий на ул. Высоцкого, 16 (145 мест), Иркутском тракте,185/3 (220 мест), на ул. Ивановского,18 (2 корпуса), Болдырева,13, Д. Бедного,4а, в микрорайоне Наука (ул. Академика Сахарова, 46) и на И. Черных, 71.

- На строительство детских садов по ул. Высоцкого и на Иркутском тракте в начале декабря состоятся торги, они должны быть введены в эксплуатацию до 1 сентября 2021 года, - отметил Константин Чубенко, заммэра по социальной политике. - Параллельно с этим завершается подготовка конкурсной документации на проектно-изыскательские работы по возведению нового корпуса школы на ул. Д. Бедного, рассчитанной на 1100 мест. Торги планируется провести в начале декабря. Победитель должен будет изготовить проектно-сметную документацию до июля 2021 года

Чиновник также рассказал о работе по созданию мест в негосударственных детсадах. По озвученной им информации, с начала года в областном центре уже организовано 160 новых мест, до конца года планируется увеличить эту цифру до 657.