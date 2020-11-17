Вниманию томичей: Роспотребнадзор предписал проверять ПЦР-тесты на коронавирус не более 48 часов

С учетом загруженности лабораторий реальность сроков выполнения ПЦР-тестов вызывает сомнение. Фото: из открытых источников

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова ограничила срок проведения тестов на наличие коронавирусной инфекции. Новая норма установлена в постановлении ведомства, опубликованном на официальном портале правовых документов вчера, 16 ноября.

– Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование, – говорится в документе.

Тем же постановлением установлен минимальный суточный охват лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты). Он должен составлять не менее 200 исследований на 100 тыс. жителей.

Кроме того, подписанный Поповой документ разрешает выписывать пациентов, выздоровевших после коронавируса, уже после одного отрицательного ПЦР-теста. Речь идет о лечении как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Отмечено, что в случае получения положительного результата лабораторного исследования при подготовке к выписке пациента следующий тест проводится не ранее чем через три календарных дня.

Наконец, Роспотребнадзор разрешил людям, контактировавшим с больными коронавирусом, покидать самоизоляцию спустя 14 дней без теста на COVID-19. Ранее изменения в приказ по оказанию медпомощи внес Минздрав РФ; документ вступил в силу с 8 ноября.