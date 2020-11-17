Райффайзенбанк запустил страховку от рисков заражения гриппом, парагриппом и COVID-19

Банк предлагает простой способ покрыть риск снижения дохода в случае сезонного заболевания. Фото: Из открытых источников

Райффайзенбанк запустил комплексный продукт для страхования финансовых рисков при заражении гриппом, парагриппом или коронавирусной инфекцией нового типа. Кроме выплат при постановке диагноза и госпитализации «Вирус Контроль» дает клиенту возможность компенсировать расходы на приобретение лекарств для лечения гриппа и парагриппа, а также медицинское сопровождение. Страховщиком выступает страховая компания «Райффайзен Лайф».

Застрахованному лицу должно быть не более 64 лет. При этом есть индивидуальные и семейные программы, в которых участвуют супруги и их дети до 17 лет. Выплата при диагностировании заболевания составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. В случае госпитализации застрахованные могут получить ежедневные выплаты в 2-5 тыс. рублей в зависимости от программы, а также компенсацию за покупку лекарств. Также в расширенных программах предусмотрена выплата при уходе застрахованного из жизни.

Кроме того, клиенты получат медицинское сопровождение – консультации специалистов на всех этапах заболевания, которые позволят своевременно корректировать план лечения и избежать дополнительных рисков для здоровья, а также дадут полноценную информацию по вакцинации от гриппа.

– Забота о здоровье – важная часть жизни каждого человека. И этот процесс важно сделать систематическим. Финансовый риск, связанный со здоровьем, входит в группу основных, которые нужно учитывать в личной финансовой стратегии. Мы отмечаем рост интереса клиентов к страховым продуктам для здоровья: в 2020 году активнее всего их покупают жители Москвы и Центрального федерального округа. Страховка от сезонных эпидемиологических болезней – это простой способ покрыть риск снижения дохода в период болезни. В дальнейшем это поможет быстрее восстановиться и не менять ранее намеченные планы, – считает Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка.

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