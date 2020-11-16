В Томской области «почтальоны Печкины» спешат на помощь маломобильным землякам с терминалами в руках

Почтальоны в селах Томской области - очень важные люди Фото: из открытых источников

Жители Томской области стали чаще оплачивать услуги через почтальонов с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов, не выходя из дома, сообщает Почта России.

С начала года принято около 230 тысяч платежей, что на 65 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ежемесячно каждый почтальон, оснащенный терминалом, принимает более 200 платежей. Чаще всего на дому клиенты оплачивают коммунальные услуги, налоги, штрафы, кредиты и образование.

В распоряжении почтовиков 108 переносных кассовых терминалов, 27 из которых работают в Томске, остальные в районах области.

Лидирующие позиции по приему платежей с помощью переносных устройств занимают Северский, Асиновский и Колпашевский почтамты.

Возможность оплачивать услуги на дому с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов доступна любому жителю региона. Сервис удобен пенсионерам, людям с инвалидностью, жителям отдаленных сел и деревень, а также тем, кто работает на удаленке.

– В связи с эпидемией коронавируса мы призываем наших клиентов оставаться дома и пользоваться дистанционными услугами Почты России, – отметил заместитель директора по финансовому бизнесу УФПС Томской области Евгений Носов.

Услуга предоставляется бесплатно, а чтобы ей воспользоваться, нужно позвонить по телефону своего отделения. В удобное для клиента время почтальон придет с мобильным почтово-кассовым терминалом домой или в офис.

Оплата платежей с помощью мобильных терминалов не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях. Прием платежей производится только за наличный расчет, происходит в режиме реального времени, а в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. УФПС Томской области включает 9 почтамтов, 301 отделение почтовой связи и 1 передвижное. В управлении работают более 2,5 тыс. сотрудников. В Томской области проходят 260 почтовых маршрутов протяженностью более 51 тыс. км.