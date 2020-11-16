В Томской области межведомственные группы за неделю выявили нарушения эпидрежима в 28 организациях

В Томской области эпидрежим был значительно ужесточен в последние недели Фото: из открытых источников

Почти 400 контрольных мероприятий в сфере оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг прошли в муниципалитетах с участием органов местного самоуправления, еще около 300 – в областном центре, сообщает портал администрации региона.

Всего с 9 по 13 ноября по итогам обращений жителей региона на «горячие линии», анализа сведений с сайта работа.томск.рф и публикаций в СМИ межведомственные группы в Томской области с проверкой условий режима повышенной готовности посетили 722 предприятия. Нарушения установленных противоэпидемиологических норм выявлены в 28 организациях. За несоблюдение масочного режима административные протоколы выписаны на 75 человек.

В Томске контрольные рейды также охватили 147 маршрутных и рейсовых автобусов и легковых такси. Три водителя автобусов привлечены работодателем к дисциплинарной ответственности.