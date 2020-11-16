Аграрии Томской области наращивают надои молока и вышли в лидеры по Сибири

Аграрный сектор Томской области в лидерах и по надоям молока... Фото: из открытых источников

Темп роста молочного производства, сложившийся в регионе за девять месяцев 2020 года, превышает средний показатель по Сибири (+2,6%), информирует пресс-служба администрации Томской области.

По прогнозным оценкам, производство молока в Томской области к концу года составит 104 тыс. тонн, прирост ожидается на уровне 4,6% к 2019 году.

Последние четыре года Томская область остается лидером в Сибирском федеральном округе по молочной продуктивности коров в хозяйствах: в 2019-м она составила 6560 кг, прогнозная оценка 2020 года – 6850 кг.

– Прежде всего, на росте продуктивности сказывается изменение структуры рациона кормления. Стратегия развития кормопроизводства в Томской области направлена на постепенное снижение уровня концентратов и увеличения доли сенажа и зерносенажа, за счет обеспечения хозяйств специальной техникой, – пояснил заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Кроме того, чтобы повысить питательность сена, многие сельхозпредприятия ведут планомерную работу по окультуриванию пастбищ и сенокосов (в том числе, за счет подсева многолетних трав), а также вводят новые более продуктивные породы скота. Так в 2019 году молочное стадо пополнили коровы джерсейской породы.