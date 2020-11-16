ТОР «Северск»: восьмой резидент начал свою работу в «закрытом городе» Томской области

В ЗАТО "Северск" развивается современное высокотехнологичное производство Фото: из открытых источников

На территории опережающего развития «Северск» начал работать восьмой резидент, сообщает портал администрации Томской области.

Новый резидент ТОР «Северск» – компания «СибРегионПромсервис» будет восстанавливать детали для нестандартного оборудования высокотехнологичным методом.

Предприятие занимается ремонтом и сервисным обслуживанием технологических, сетевых трубопроводов, лифтов, специального технологического, грузоподъемного, вентиляционного и другого промышленного оборудования.

В рамках нового проекта компания «СибРегионПромсервис» создаст отдельный участок для производства и восстановления деталей методом газотермического напыления. В этой технологии при нанесении покрытий для разогрева и разгона порошкообразного материала используется энергия газового взрыва – происходит микросварка, и порошок надежно, на молекулярном уровне, соединяется с поверхностью детали.

Согласно бизнес-плану объем инвестиций компании на территории опережающего развития «Северск» составит почти 22 млн рублей и будет создано 20 новых рабочих мест.