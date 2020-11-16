207 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Уже 207 Томичей победили "корону" за сутки. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 207 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 10 151, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 213 новых случаев заболевания

- Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 19-ти пневмония, у 112-ти – ОРВИ, у 82-х человек инфекция протекает бессимптомно, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 31,2 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 60 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что за весь период в Томской области установлены 15 634 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 10 151.