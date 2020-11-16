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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 213 новых случаев заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 15 634 человек
Анна Захарова
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В Томской области выявили 213 подтвержденных случаев COVID-19.

В Томской области выявили 213 подтвержденных случаев COVID-19.

Фото: Из открытых источников

Сегодня, 16 ноября, в Томской области выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 15 634 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 22 778 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 303 пациентов скончались, 13 864 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 948 603 человека, 33 489 скончались, 1 453 849 выздоровели.