«Зима близко»: коммунальщики уже вывезли на полигоны Томска 730 тонн снега

Коммунальные службы Томска приступили к уборке снега заранее. Фото: из открытых источников

Коммунальные службы бригады «ТомскСах», подрядчиков районных администраций, за три дня вывезли на полигон 730 тонн снега с 340 участков улично-дорожной сети Томска. Качество уборки подтвердили специалисты томского «Центра технического надзора», - сообщает в понедельник пресс-центр мэрии.

В понедельник, 16 ноября «ТомскСах» задействовало 63 специальных снегоуборочных машин на всех маршрутах. Убирают снег вручную 130 человек на тротуарах и подходах к пешеходным переходам, а также на остановках общественного транспорта.

Уточняется, что на выходных снег убирали в центральной части Томска, на участках ул. Советской, Герцена, К. Маркса, в районе вокзала Томск-I и других. Сообщается также, что снег на полигон доставляли сторонние организации, которые приобрели специальные талоны.

Администрация Томска просит владельцев авто не парковать машины в местах работы снегоуборочной техники и соблюдать правила дорожного движения.