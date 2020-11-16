Дело томского мэра: решение суда о содержании Кляйна под стражей защита намерена обжаловать

Томичи на удивление дружно встали на защиту мэра, но суд и следствие настояли на своем. Фото: из открытых источников

Защита Ивана Кляйна обжалует решение суда, по которому мэр Томска арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. Адвокат намерен добиваться смягчения меры пресечения для подзащитного. «Будем добиваться справедливого решения суда», – сказала сегодня журналистам помощница адвоката.

Как сообщалось ранее, Кляйну следственными органами предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Наказание по этой статье предусмотрено сроком до 7 лет лишения свободы.

На судебном заседании, состоявшемся 14 ноября, градоначальник свою вину не признал. Несмотря на многочисленные обращения к судебным органам, в которых томичи просили избрать обвиняемому меру пресечения, не связанную с лишением свободы, Кировский райсуд отправил Ивана Кляйна под арест до 13 января 2021 года.