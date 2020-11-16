Жители Ленинского района Томска в понедельник останутся без холодной воды

В домах на некоторых улицах Ленинского района в Томске не будет холодной воды в понедельник из-за ремонтных работ. Фото: из открытых источников

В домах по Ленинскому району Томска отключат холодную воду в понедельник, 16 ноября, до восьми вечера, из-за аварийных работ на водопроводных сетях, – сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Уточняется, что водоснабжение ограничат на следующих улицах: Балагурная, Баргузинская, Батистовая, Большая Подгорная, Жигулевская и других.

Ранее сообщалось, что отключение холодной воды по указанным адресам планируется с 22:00 16 ноября до 07:00 17 ноября включительно. Однако специалисты «Томскводоканала» были вынуждены приступить к аварийным работам ранее озвученных сроков, так как возле дома на улице Смирнова, 42/3 в Томске потребовалось срочно начать ремонтные работы.

Таким образом, воду в Ленинском районе отключат 16 ноября до 8 вечера. Аварийные работы уже начались.

ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.