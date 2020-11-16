Школьники с ограничениями по здоровью в Томске станут «Мастерами своего дела»

Благодаря конкурсу участники попробуют себя в роли разных профессий Фото: из открытых источников

Во всероссийском фестивале профориентации для учеников 7-9 классов с ограниченными возможностями здоровья проходит конкурс проектов «Мастер своего дела». В фестивале приняли участие более 270 детей из разных уголков страны, из которых 67 человек представляют Томскую область», – говорится в официальном сообщении пресс-центра обладминистрации.

Также сообщается, что для учителей, в рамках фестиваля, пройдет научно-практическая конференция: «Реализация профильного обучения детей с ОВЗ». На конференции выступят 70 педагогов страны.

Уточняется, что в последний день конкурса, 27 ноября, школьники представят жюри свои проекты по столярному, слесарному мастерству, швейному и гончарному делу, растениеводству и цветоводству.

Педагоги, в свою очередь, презентуют лучшие творческие практики и собственные методики по работе с детьми с ОВЗ.

Работы конкурсантов вы можете посмотреть по ссылке.