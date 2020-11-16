4,5 миллиона отдали мошенникам жители Томской области за прошедшую неделю

Мошенники продолжают «зарабатывать» на доверии томичей. Фото: из открытых источников

За неделю жертвами мошенников стали 14 мужчин и 22 женщины в возрасте от 18 до 72 лет. В сумме они перевели более 4 миллионов 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Отмечается, что с одним из потерпевших связался неизвестный и предложил заработать посредством интернет ставок на спорт.

– Для этого необходимо было перевести стартовый капитал на указанный мошенником номер телефона, сумма перевода составила 500 долларов США. Впоследствии, потерпевший, по требованию мошенника, осуществил ещё один денежный перевод на сумму 200 долларов США. Однако, обещанный выигрыш томич так и не получил, а мошенники перестали выходить на связь, – говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Еще одной жертвой телефонных мошенников стала сотрудница магазина. Неизвестный представился работником организации, которая обслуживает мультикассы. Он заверил, что необходимо срочно перезагрузить устройство, и перевести для этой цели 20 тысяч рублей. Уже позднее настоящий сотрудник техслужбы пояснил, что томичку обманули мошенники.

УМВД России по Томской области обращает внимание на то, то работники платежных систем и кредитно-финансовой сферы не просят предоставлять свои личные данные.

Также, при поступлении звонка из «банка» с сообщением о «подозрительной операции по банковскому счету», «оформлении третьим лицом кредита на Ваше имя», «несанкционированном списании денежных средств» и попытках получения сведений о реквизитах карты необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка или позвонить по официальному номеру.

Кроме того, при покупках в Интернете следует отказаться от полной или частичной оплаты товара и не переходить по ссылкам, поступающих от неизвестных лиц.